El Concello de Cangas repondrá el vallado dunar de Areamilla
Los postes de madera están rotos o volcados sobre el terreno y serán repuestos por la brigada municipal
G.M.P.
«Se paseamos pola duna, rompemos as raíces da vexetación e a area queda solta, o que provoca que o vento se leve a area e que a praia se quede sen a súa reserva». Es la justificación que aparece en los carteles junto al vallado de madera que protege el espacio dunar de Areamilla, que presenta una imagen de deterioro, con muchos de los postes rotos o tendidos sobre el terreno.
El Concello de Cangas anuncia que se repondrá «o antes posible», cuando la meteorología facilite la actuación de la brigada municipal, señala el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias.
Las plantas y animales que viven en ese ámbito del litoral deben soportar unas condiciones de vida extremas, y son pocas las especies adaptadas a vivir en depósitos arenosos de la costa, lo que obliga a salvaguardar el complejo dunar.
