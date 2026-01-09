Aqualia inicia la conexión que reclama la Xunta para abrir el centro de salud de Moaña

La empresa concesionaria del ciclo del agua en Moaña, FCC-Aqualia, tiene previsto iniciar este viernes los trabajos para conectar el nuevo centro de salud de Sisalde a la red general de abastecimiento. Con el enganche a la traída se atendería la última de las exigencias trasladadas por la Xunta de Galicia para poder abrir y poner en servicio el edificio.

La construcción del inmueble, adjudicada a Copasa, está finalizada desde finales de año. Más allá de la acometida de agua, quedan por completar el suministro de mobiliario y parte del equipamiento médico para proceder al traslado del personal y poner en marcha una infraestructura esperada desde hace años y que duplicará la superficie de atención sanitaria en el municipio.

La conexión del agua fue uno de los últimos puntos de fricción entre la Xunta y el Concello. A finales de año, el Gobierno gallego aseguró en varias ocasiones que se estaba actuando con retraso pese a que, según sostuvo, la tramitación se había realizado con suficiente antelación. Incluso llegó a sugerir que el Ayuntamiento estaba dificultando la puesta en funcionamiento del centro en el contexto de las protestas impulsadas por el ejecutivo local (BNG), que reclama que el nuevo centro abra con servicio de urgencias.

Por el momento, la postura de la Xunta pasa por encargar un estudio que determine si resulta conveniente recuperar las urgencias en Moaña o mantenerlas centralizadas en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, como ocurre desde marzo de 2020.

El gobierno municipal rechazó desde el primer momento cualquier demora intencionada y defendió que, antes de tramitar la acometida del centro, existían viviendas e instalaciones particulares pendientes de conexión, por lo que se seguiría el orden estricto de solicitud.

Los trabajos que comienzan hoy deberán finalizar en los próximos días. En paralelo, la Consellería de Sanidade anunció a finales de año que licitará «en breve» dos lotes de equipamiento médico que habían quedado desiertos. La mayor parte del material ya está contratado, al igual que el mobiliario, y desde los últimos días de 2024 también está adjudicado el nuevo servicio de limpieza, que incrementa de forma notable la carga de trabajo respecto a la que se presta actualmente en la Casa do Mar.

Los dos lotes pendientes corresponden, por un lado, a autoclaves de sobremesa con mesa (lote 1), con una inversión estimada de unos 8.400 euros; y, por otro, a un equipo de radiología intraoral (lote 2), con un presupuesto aproximado de 3.500 euros. Por su cuantía, podrían resolverse mediante adjudicación directa, lo que permitiría acelerar la dotación del nuevo centro.