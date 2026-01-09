Cangas agiliza un plan de desbroces y bacheos para estar listo en Semana Santa

Semana Santa, que este año se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, es la fecha fijada por el Concello de Cangas para tener listas las actuaciones de sendos planes de desbroces y bacheo de viales municipales que se contratarán en los próximos días.

El gobierno local pretende que la villa presente su mejor imagen coincidiendo con la llegada masiva de visitantes y evitar que se repita la situación del año pasado, cuando los operarios empezaron a trabajar en la limpieza de márgenes en pleno mes de agosto.

Esta vez se podrá adelantar porque la inversión –unos 140.000 euros para desbroces y 40.000 para bacheos– se realizará con fondos propios, una partida del presupuesto municipal, sin esperar al desembolso del Plan +Provincia.

«Remiendos» en el pavimento de la Rúa da Noria. / Santos Álvarez

La alcaldesa, Araceli Gestido, y las concejalas de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE) y Facenda e Persoal, Xiana Abal (BNG) realizaron ayer un recorrido por todas las parroquias del municipio para detectar los puntos donde el asfalto está más deteriorado y proceder a «remendarlo».

También incluyen en el listado que se sacará a licitación los que figuran en informes policiales o los que refieren los vecinos afectados por deficiencias en la red viaria municipal. Entre los puntos críticos mencionan el barrio de Piñeiro, en Aldán, el ámbito de Pedra Alta y de la biblioteca de O Hío, el entorno de Cimadevilla, el acceso al cementerio de Coiro, San Cosme, San Cibrán o los alrededores del centro de salud, entre otros muchos.

«Este plan é de bacheos, non de pavimentación integral de rúas», matizan. Excluyen casos como la calle Noria, en el centro urbano, que precisarán una actuación más compleja que incluye la renovación de servicios soterrados, como se hizo, por ejemplo, en Aldea de Arriba. Lo más probable es que se incluya en el plan de inversiones que debe realizar la UTE Gestión Cangas por la explotación del servicio.

También está prevista como actuación aparte el asfaltado de un tramo del vial que comunica la residencia de mayores de Aldán con la carretera de Herbello, deteriorado por el tránsito de camiones y tractores para labores de tala en los montes próximos. Asimismo, el Concello tiene en agenda una actuación integral en A Choupana, que se está valorando.

Desbroces

La otra actuación municipal que se prevé licitar a corto plazo es el plan de desbroces, con el fin de que esté concluido entre la primavera y el verano. La edila de Obras e Servizos señala que la situación en la vías de titularidad municipal es «mejor que el año pasado», porque los trabajos contratados entonces por el Concello de Cangas a la empresa Otero Forestal SL por 140.000 euros, acaban de finalizar en el mes de diciembre, y de lo que se trata ahora es de «repasar», lo que conlleva menor complejidad y, previsiblemente, menor presupuesto de ejecución.

El denominado Plan de Desbroces de Cangas es una previsión plurianual (2024-2026) del Concello de Cangas para limpiar unos 275 kilómetros de vías locales, dotado con más de 400.000 euros, con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y conductores, además de la prevención de incendios.

Desde el gobierno tripartito destacan que las necesidades siempre superan los medios disponibles, pero con estas actuaciones se pondrá «al día» buena parte de la red viaria municipal, mejorando las condiciones de tránsito y seguridad.