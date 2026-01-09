Bernardino Graña será lembrado o domingo 18 na Casa da Cultura de Cangas
G.M.P.
Bernardino Graña Villar, poeta do mar e Fillo Predilecto de Cangas, será homenaxeado o vindeiro domingo día 18 na Casa da Cultura, en Rodeira, que desde agora leva o seu nome por decisión unánime do Pleno da Corporación canguesa. Na fachada colocaráse a placa que o acredita, nun acto que coincide co cabodano do seu pasamento, o 18 de xaneiro de 2025, aos 92 anos, e no que participarán amigos, artistas e representantes políticos.
A cita é ás 12 do mediodía na Casa da Cultura. A esa hora proxectarase o documental «Bernardino Graña, o home que quixo vivir», realizado por Xan Leira. Ás 12.40 horas, no exterior das instalacións municipais (se as condicións meteorolóxicas o permiten) será presentación do acto a cargo da concelleira de Normalización Lingüística, Lucía Docampo, e tamén intervirá Aurora Prieto, edila de Cultura, as alcaldesas de Cangas e Moaña, Araceli Gestido e Leticia Santos, e o rexedor de Nigrán. Logo haberá música de Varalonga, que musicou poemas de Bernardino Graña, e Dori Santos, e palabra con Héitor Mera e Alexandre Ripoll.
Da poesía encargaranse Javier Gallego, a asociación Mar de Pedra, Mónica Camaño ou Daniel Costas, entre outros. Tamén estarán Xico de Cariño ou membros da Real Academia Galega (RAG), como Xosé Henrique Monteagudo, e de diversas institucións culturais e sociais.
