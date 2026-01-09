Ballet para despedir la Navidad

El Auditorio de Cangas bajó ayer el telón de la programación cultural navideña con un clásico de estas fechas: el ballet «El Cascanueces». Una representación con solistas de talla internacional, pero acompañados de joven talento local. Sobre las tablas del escenario bailaron también más de 60 jóvenes de las escuelas de danza Inés Núñez y Maite Quiñones, con sede en Cangas.

El espectáculo fue un éxito de público, con más de 430 espectadores en el Auditorio cangués. La obra corrió a cargo de la compañía Ballet Clásico Internacional, con Tatiana y Nicolái Nazachevici como bailarines solistas. Una función que brindó la posibilidad al joven alumnado de las escuelas de danza de Cangas para participar en una representación de prestigio. «Es una oportunidad única para que conozcan lo que es una compañía profesional de ballet clásico y muchas niñas y niños que participaron en nuestras funciones ahora son grandes bailarines», aseguran desde Ballet Clásico Internacional, que ya presentó en ocasiones anteriores su repertorio en Cangas.

La historia de «El Cascanueces», basada en un cuento de E.T.A. Hoffmann (publicado en 1816) y con música del compositor ruso Pyotr Tchaikovsky (entre 1891 y 1892), es un clásico vinculado a la Navidad. Un espectáculo de casi dos horas de duración en el que la protagonista y el Cascanueces emprenden un viaje para llegar al Palacio Mágico, donde los juguetes cobran vida en una fiesta navideña. Pero antes de llegar a ese destino tienen que enfrentarse a los ratones malvados o bailar entre los copos de nieve.