O Rompeolas
Las vigas de bateas toman la playa de Santa Marta.
Pues ya ven que no son solo residuos fecales los que toman la espléndida playa de Santa Marta. También lo hacen los vigas de bateas arrastradas por las mareas hasta la costa en los últimos meses. Puestos a escoger, nos quedamos con estas, por cuestión de imagen y de contaminación, por poner solo dos motivos.
¡Por fin se terminó la trangallada navideña! ... Y ya está ahí el Entroido
Creo que no soy el único que se alegra por que las festividades navideñas hayan llegado a su fin. Están muy bien para reencontrarse, para compartir con la familia y repartirse regalos a tutiplén en otra gran fiesta del consumismo, pero tanto chundachunda acaba por agotar, y todos nos merecemos un período de descanso. Breve, eso sí, porque ya está llamando a la puerta el Entroido, con las modistas acelerando las puntadas de los disfraces y las comparsas ultimando las letras que entonarán por calles y locales. Como dirían los clásicos, «Non fagas nada que se enteran Os da Taza, non fagas nada que saes no Carnavaaaaal!».
¿Dónde se lo pasaron mejor los Reyes Magos?
Mismo día, idéntica hora y tres recorridos diferentes por la comarca: Bueu, Cangas y Moaña. Difícil estar en las tres para un humano sin el don de la ubicuidad, pero quienes lo intentaron apuntan que la de Cangas «no fue la mejor», a pesar del protagonismo mediático. Espectadores sí, pero demasiado discreta comitiva, dicen algunos críticos...
