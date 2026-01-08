Una gran mancha de fecales tiñe la playa de Santa Marta y los vertidos no cesan

Una gran mancha de color cobrizo, que los vecinos atribuyen a nuevos vertidos de residuos fecales al mar, tiñó este miércoles una amplia extensión de agua en la playa de Santa Marta, en Cangas, además de causar un fuerte olor más perceptible «a barlovento», en expresión de un marinero que se acercó a comprobar los hechos e insistió en el «grave problema de salud pública» que generan estos episodios, «cada vez más frecuentes»

Los vecinos volvieron a dar aviso a la Guardia Civil y Policía Local, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente lo atribuye a la incapacidad del sistema de bombeo de procesar todas las aguas pluviales que recibe en ese punto, lo que provoca el desbordamiento por el aliviadero que conduce al mar.

Una gran mancha ocre cubría una amplia franja del agua en Santa Marta, ayer a mediodía. / S. Álvarez

Ayer por la tarde, los residuos seguían saliendo por la tubería instalada entre las rocas en el lugar de O Cantón, donde el día anterior ya tomaron muestras los agentes de la Policía Local y del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la benemérita.

«A auga que chega supera a capacidade hidráulica dese bombeo», insiste el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que atribuye las mismas causas al desbordamiento del bombeo de Vilariño el pasado 27 de diciembre.

Asegura que las incidencias se trasladan a la empresa del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, que acuden técnicos a certificarlo y que el sistema «funciona perfectamente», pero «pouco ou nada se pode facer» si no se invierte en una red separativa de pluviales y fecales que alivie la presión sobre la red de saneamiento.

Recalca el edil que ya se cambiaron los bombeos de Vilariño y Liméns, pero el problema no es de funcionamiento, sino del exceso de caudal que reciben. «Mentres non baixe o nivel de aporte hidráulico nese bombeo, non hai nada que facer» para evitar los vertidos, lamenta el gobierno local.

El PP considera al tripartito «incapaz» de garantizar el saneamiento

El PP de Cangas se hizo eco del «novo episodio de verquidos fecais na costa», que afectan al ámbito de Santa Marta y ponen de manifiesto las «graves carencias existentes» en el sistema municipal de saneamiento.

Destaca que no se trata de «feitos illados nin puntuais», sino de un problema estructural «que se repite ao marxe das condicións meteorolóxicas» y que evidencia una situación de «abandono e falta de control» por parte de un gobierno municipal «incapaz de garantir un saneamento eficaz» y de preservar la salubridad en zonas sensibles, dotadas de importantes recursos pesqueros y marisqueros, como es la costa canguesa.

La formación que lidera Dolores Hermelo atribuye «absoluta falta de planificación, control e xestión dun servizo esencial» al Ejecutivo del BNG y sus socios del PSOE y EU, y recuerda que tiene deberes pendientes, como avanzar en la modernización del saneamiento y en el PERTE del ciclo integral del agua, lo que «condena a Cangas a seguir sufrindo episodios de contaminación que outros municipios xa lograron minimizar grazas a unha mellor xestión».

También denuncian los populares la «connivencia» del tripartito con la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, a la que pese a sus «reiterados incumprimentos» de sus obligaciones contractuales, «non se lle están esixindo responsabilidades nin aplicando sancións», como además se aprobó en Pleno.