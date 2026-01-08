La Xunta mantiene la bonificación en los billetes del transporte de ría

La subida de un céntimo en los billetes del transporte de ría que se registró desde el 1 de enero se suma a la del pasado julio, llegando a un incremento de 16 céntimos en la ruta de Cangas (hasta 0,92 por billete bonificado con la Tarjeta de Transporte Metropolitano) y hasta los 14 céntimos en Moaña cuyo precio bonificado es actualmente de 0,90 euros por billete. La principal duda estaba en cuánto tiempo van a continuar las bonificaciones del 40% que financia la Xunta de Galicia. Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes aclararon ayer que ese descuento del 40% se mantendrá en el transporte de ría y en los autobuses interurbanos competencia de la Xunta por lo menos hasta el 31 de enero. Esto evita una fuerte subida de golpe que ascendería en Cangas a 1,53 euros por billete.

Este mes de margen no será el único, pues la Xunta de Galicia ya prevé la ampliación del periodo en el que se aplicará esta «minoración temporal da tarifa». Garantiza su continuidad en el tiempo aunque no se sabe todavía hasta cuándo.

Desde la Consellería de Presidencia indican que el ejecutivo gallego aplica desde el 1 de septiembre los descuentos adicionales en las tarifas del transporte público de titularidad autonómica, tras adherirse a las ayudas directas adoptadas por el Estado y que fijara en un 30%. El pasado verano el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez (PSOE) decidió reducir esta bonificación de un 30% a un 20%, pero la Xunta mantiene el 20% a mayores que venía aportando.

El ejecutivo gallego recuerda que, además, está aplicando otros descuentos autonómicos en el transporte interurbano, como la reducción del 10% sobre la tarifa en efectivo; descuentos adicionales del 15% a usuarios recurrentes y hasta el 50% de descuento a familias numerosas así como transbordos gratuitos dentro de las áreas del transporte metropolitano. Hay además ayudas de hasta 60 viajes gratis al mes para menores de 21 años con la Tarxeta Xente Nova y para mayores de 65 años con la tarifa +65.