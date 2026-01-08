Talento local para el ballet de «El Cascanueces»

La compañía Ballet Clásico Internacional llega hoy a Cangas para presentar uno de los espéctaculos más reconocidos del género: «El Cascanueces», del compositor ruso Piotr Chaikovski a partir del cuento «El cascanueces y el rey de los ratones», de E.T.A.Hoffmann. Una función con artistas de renombre mundial, que sobre el escenario estarán acompañados por una representación del joven talento local: más de 60 alumnas y alumnos de las escuelas de danza Inés Núñez y Maite Quiñones, con sede en Cangas.

El espectáculo será hoy, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio de Cangas y las entradas están disponibles a través de ataquilla.com o en el propio recinto. Desde el Ballet Clásico Internacional explican que llevan más de 20 años incorporando en sus representaciones a alumnado de las escuelas locales de los lugares en los que actúan con la intención de «compartir y fomentar el amor al ballet clásico».

Se trata de una «oportunidad única» para conocer cómo funciona una compañía profesional de ballet clásico y para animar a este joven talento a continuar con su formación en esta disciplina.

Las alumnas de la escuela de Maite Quiñones, ayer, que participarán hoy en "El Cascanueces". / Fdv

Las dos escuelas canguesas de danza realizaban ayer su último ensayo general antes de subirse esta noche a las tablas del Auditorio. Los solistas principales de la función de hoy son Tatiana y Nicolái Nazachevici, que formaron parte del Ballet Nacional Chino y del Ballet de la Ópera de Moldavia.

El argumento de «El Cascanueces» gira en torno a una joven llamada Marie, que en las vísperas de Navidad, emprende una travesía cargada de maravillas y misterio. Acompañada por el Cascanueces se tendrá que enfrentar a los ratones malvados o bailar entre copos de nieve hasta llegar al Palacio Mágico. Allí, todos los juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable.