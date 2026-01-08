Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Quejas por acumulación de basuras en Cangas al paso de la cabalgata de Reyes

Comerciantes y vecinos lamentan que no evitaran los residuos o se retiraran antes de salir la comitiva

Bolsas de residuos esparcidas por el suelo al paso de la comitiva de las Reyes Magos por Cangas.

Bolsas de residuos esparcidas por el suelo al paso de la comitiva de las Reyes Magos por Cangas. / v

G.M.P.

Cangas

Vecinos y comerciantes de la avenida de Montero Ríos y el entorno de los jardines de Félix Soage han expresado su malestar por la «acumulación de basuras» en varios puntos del recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos por el centro de Cangas, el lunes por la tarde, lo que repercute negativamente «en la salubridad y la imagen que se ofrece» del casco urbano y del municipio en general.

Achacan «dejadez y falta de previsión» a los responsables municipales por no evitar las acumulaciones de residuos o «retirarlos con antelación» al paso de la comitiva, que en su opinión quedó más deslucida por este motivo.

