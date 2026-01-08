Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación de la revista «Nova Ardentía» en Moaña

Los astilleros de Seara, en Moaña, acogen hoy la presentación del nuevo número de la revista «Nova Ardentía», bajo el título de «De ribeira a ribeira pasando por Moaña». Será a las 20.00 horas e intervendrán Rosa Fernández, Emilio Ínsua, Manuel Lara y Antón Mascato, del consejo de redacción de «Nova Ardentía», y Asunción Soñora, de la Asociación Sueste.

