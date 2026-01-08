O Morrazo constituye por tercer año seguido más de 100 nuevas empresas

Uno de los indicadores para medir el dinamismo comercial y económico de un área es el referido a la creación de nuevas empresas, que son básicas para la creación de empleo. La comarca de O Morrazo cerró el año 2025 con la constitución de un total de 101 nuevas sociedades mercantiles y es el tercer ejercicio consecutivo en el que se supera la barrera del centenar. Los datos figuran en el informe que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) y se extraen del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El municipio que genera la mayor creación empresarial es Cangas, donde a lo largo de los doce meses de 2025 se constituyeron hasta 34 nuevas sociedades. El trimestre con mayor índice de emprendimiento es el previo al verano, con cinco empresas en abril, otras cinco en mayo y cuatro en junio. Las estadísticas del IGE también constatan que en todos los meses se formalizó al menos una empresa.

Cangas es el único de los municipios de O Morrazo que rebasa la treintena de nuevas iniciativas empresariales al año. A continuación se sitúan Moaña y Marín, con 24 y 23 respectivamente. En el caso de Moaña los meses de marzo y abril son los que registran mayor actividad, con cuatro constituciones. En el extremo contrario mayo y julio, en los que no se dio de alta ninguna mercantil.

En Marín las cifras más altas de registros coinciden con el inicio del año y con el último trimestre: cuatro en enero, febrero y octubre y tres en noviembre y diciembre. Entre medias hay un trimestre entero sin que se constituya ninguna sociedad: junio, julio y agosto.

El polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu, uno de los principales polos de actividad empresarial en la comarca de O Morrazo. / Santos Álvarez

Finalmente, en Bueu la estadística de creación de nuevas iniciativas empresariales refleja un total de 20. Los meses de mayor actividad fueron enero (4), y febrero, octubre y diciembre (3). A lo largo del año hubo otros tres meses que en los que no se contabilizó ninguna nueva sociedad: marzo, mayo y noviembre.

Si esta estadística mensual agrupando a los cuatro concellos, enero es el mes en el que se formalizan más empresas, con 13. Le siguen febrero y abril (12), septiembre y octubre (11) y diciembre (10). En el otro extremo se sitúa julio, con solo dos.

Las 101 iniciativas empresariales registradas a lo largo de 2025 tienen un denominador común: todas se crearon bajo la forma de sociedad límitada (SL). Esta fórmula requiere un capital mínimo inicial por parte de los socios de 3.000 euros, aunque puede ser incluso inferior. La diferencia con la sociedad anónima es sustancial porque en este caso el capital mínimo para constituirse es de 60.000 euros.

La serie histórica refleja un progresivo aumento en el número de nuevas sociedades, sobre todo después del frenazo que supuso la pandemia. En el inmediatamente anterior al impacto del COVID-19 se formalizaron 71 empresas, una cifra que en 2020 cayó a 57. Se trata del número más bajo de los últimos tiempos. En 2021 se recuperaron los niveles previos (70) y comenzó una escalada con 86 mercantiles en 2022, hasta 102 en 2023 y en 2024 se alcanzó el último pico máximo, con 108.

La estadística del IGE recoge otro dato importante: cuántas sociedades se disuelven anualmente. Un dato disponible únicamente a nivel autonómico y provincial. En el conjunto de la provincia de Pontevedra en 2025 se constituyeron 168 sociedades y se dieron de baja un total de 80.