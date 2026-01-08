Monólogo de Anabel Budiño, este sábado, en A Talangreira do Beque

A Talangreira do Beque, de Moaña, acoge este sábado a las 21.00 horas el estreno del monólogo «Sin guión», de la humorista moañesa Anabel Budiño, conocida en la comarca por sus incansables colaboraciones con el Concello, asociaciones de mujeres y otros colectivos sociales y culturales.

«Sin guión» promete ser un espectáculo en el que el humor y la improvisación son los grandes protagonistas, ofreciendo una propuesta próxima y reconocible para el público. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Ticketrona y en las redes sociales del local.