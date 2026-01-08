Monólogo de Anabel Budiño, este sábado, en A Talangreira do Beque
REDACCIÓN
Moaña
A Talangreira do Beque, de Moaña, acoge este sábado a las 21.00 horas el estreno del monólogo «Sin guión», de la humorista moañesa Anabel Budiño, conocida en la comarca por sus incansables colaboraciones con el Concello, asociaciones de mujeres y otros colectivos sociales y culturales.
«Sin guión» promete ser un espectáculo en el que el humor y la improvisación son los grandes protagonistas, ofreciendo una propuesta próxima y reconocible para el público. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Ticketrona y en las redes sociales del local.
- Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Un detenido por violencia machista y tres alcoholemias en Fin de Año en O Morrazo
- O Morrazo, destino privilegiado para vivir el 12 de agosto un insólito eclipse total de Sol
- El Sergas duplica las horas de limpieza para el nuevo centro de salud de Moaña
- Cangas despide 2025 con una San Silvestre multitudinaria y de solidaridad desbordante
- Cabalgatas de Reyes en O Morrazo: horario y recorrido de los desfiles de Bueu, Cangas, Moaña y Marín
- La comitiva de Oriente reparte ilusión en Cangas