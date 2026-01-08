Moaña comienza la reforma de Entre os Valos que conlleva cortes al tráfico por tramos

La empresa constructora contratada por el Concello de Moaña inicia esta misma mañana la obra de reposición de los servicios municipales y pavimentación de la calle Entre os Valos, que se financia con cargo al Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. La obra tiene un plazo de ejecución de dos meses y la intención es realizarla por tramos, para minimizar el impacto a los residentes pues será necesario cortar el paso del tráfico rodado en cada tramo en obras.

En concreto en estos primeros días de obras se cortará, desde hoy mismo, el primer tramo entre el cruce de A Gándara y la Baixada á Xeira. Los residentes tendrán que salir por Quintela y acceder a través de A Miranda, según explicó ayer el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas.

El coste total de los trabajos se estima en 218.546 euros. Está prevista una separación de pluviales para profundizar en el alivio de las cargas que soporta la depuradora municipal de O Latón cada vez que llueve de forma intensa. A esta separación en la recogida de la lluvia se suma una renovación de las líneas actuales de saneamiento y de abastecimiento. En estos momentos las aguas residuales en Entre os Valos se recogen de las viviendas con un colector unitario que sufre filtraciones y que también recibe las aguas de las arquetas procedentes de las precipitaciones. Para todo ello es necesario abrir zanjas, de ahí que se tenga que cortar el paso de los coches.

La fase final de los trabajos consistirá en la extensión de un nuevo pavimento a lo largo de unos 400 metros lineales, todo el largo de la carretera. Y es que en estos momentos el firme está en muy mal estado y se mezclan zonas de hormigón con otras de asfaltado.