Dos heridos leves en un aparatoso accidente en la PO-551 en Bueu

Dos conductores resultaron heridos este jueves en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la PO-551 a su paso por el término municipal de Bueu. Las imágenes del siniestro son impactantes, sobre todo por el estado en el que quedó uno de los coches, pero afortunadamente solo hay que lamentar daños materiales. El suceso consistió en un choque frontolateral después de que uno de los vehículos invadiese el carril contrario. Las causas que provocaron el accidente aún se desconocen y las deberá determinar el correspondiente atestado de la Guardia Civil de Tráfico.

La alerta saltó pasadas las 18.30 horas de este jueves y el accidente ocurrió en un tramo de la carretera situado entre los lugares de Trasouto y Meiro, entre los puntos kilométricos 13 y 14 de la PO-551 y en el que hay doble línea continua. Los automóviles implicados son un Peugeot, que circulaba en dirección a Cangas y en el que viajaba únicamente el conductor, y un Toyota, que iba en sentido Bueu y con dos personas a bordo.

Por razones aún por determinar uno de los coches invadió el otro carril y se produjo la colisión frontolateral.

El estado en el que quedó el Peugeot, que iba en dirección Cangas y que tras la colisión quedó orientado hacia Bueu. / Santos Álvarez

El impacto fue tan violento que el Peugeot acabó en el otro lado de la calzada y orientado hacia Bueu. Las personas que necesitaron asistencia son los respectivos conductores, mientras que el segundo ocupante del Toyota resultó ileso.

En el momento del accidente las condiciones meteorológicas eran desfavorables. Hasta la zona se desplazó una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Debido a la necesidad de atender a los heridos y a la posición en la que quedaron los coches siniestrados fue necesario regular el tráfico, lo que generó colas y retenciones. Algunos conductores optaron por dar vuelta y buscar trazados alternativos para seguir su recorrido.