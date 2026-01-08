El campo de fútbol 7 de Reibón está listo y el de Seara, pendiente de retoques

Todo apunta a que la Liga Keniata de Moaña podrá comenzar la temporada este sábado 10 de enero, como tenía previsto tras establecer un plazo límite para salvar la temporada, ante los retrasos de varios meses en la obra de reforma y sustitución del césped artificial de los dos campos de fútbol 7 ubicados en los patios de los colegios de Reibón y Seara.

El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, señaló ayer que el campo del CEIP Reibón está totalmente rematado y solo falta su recepción por el Concello y la retirada de las vallas. Llega a tiempo para el comienzo de las clases tras las vacaciones navideñas, como se había anunciando en la última fecha.

El del CEIP Seara, por su parte, está pendiente solo de una mejora añadida en la obra que consiste en hormigonar la zona en la que se instalará la nueva barandilla perimetral de seguridad y los banquillos, para que no se genere barro los días de lluvia. Se trata de un último retoque que podría retrasar la recepción final aunque el Concello está explorando una recepción parcial para que la Liga Keniata pueda utilizar también esta instalación el fin de semana. Entre los últimos retoques falta también la instalación de las redes de las porterías y coordinar el riego automático del nuevo césped, que es una novedad instalada con estas obras.

Trabajos en los últimos días del año. / Gonzalo Núñez

En las últimas semanas se aceleraron las obras trabajando incluso los fines de semana para aprovechar el tiempo seco, pues las lluvias del otoño fueron las culpables de buena parte del retraso.

Limonta Sport Ibérica es la empresa contratada para unos trabajos que arrancaron a finales del pasado verano. La inversión municipal ascendió a 408.430,77 euros, repartidos entre 201.987,60 euros en el campo de Seara y 206.442,87 euros en el de Reibón. Entre las mejoras figuran el ya mencionado sistema de riego, nuevos marcadores, banquillos renovados y una red de seguridad perimetral.