Correos acumula en Bueu 15.000 envíos y 500 certificados sin repartir, dice la CIG

El sindicato CIG convocó este jueves una nueva concentración delante de la oficina de Correos en Bueu, una acción de protesta para denunciar la situación de precariedad de la plantilla. Algo que según los datos aportados por la representación sindical se traduce en que hay más de 15.000 envíos y unos 500 certificados y notificaciones sin repartir. La movilización contó con la presencia de representantes del Concello de Bueu, como el alcalde, Félix Juncal.

Desde el sindicato denuncian que la empresa pública se niega a cubrir las vacantes en esta oficinas así como las ausencias temporales relacionadas con algún permiso de la plantilla. «Todo isto deixa a unidade de reparto baixo mínimos, con tan só o 28% do cadro de persoal asumindo a carga de traballo», aseguran desde la CIG.

Las estimaciones que maneja de acuerdo con el personal de la empresa apuntan a que en estos momentos hay 15.000 envíos ordinarios y otros 500 registrados (certificados y notificaciones) sin repartir. «Estes recortes no cadro de persoal por parte de Correos deterioran a calidade do servizo e privan a cidadanía do dereito de recibir a súa correspondencia, incumprindo Correos sistematicamente a Lei Postal ao ser prestador so Servizo Postal Universal e ter a obriga de realizar o reparto cinco días á semana», explican desde el sindicato.

La plantilla exige a la empresa que frene las prácticas «abusivas» y que refuerce la plantilla para hacer frente a la sobrecarga. En este sentido, instan a no recurrir a lo que califican como «parches temporais», en forma de «uso indiscriminado de horas extras» o el desvío de la paquetería a la unidad de reparto situada en Cangas para entregar en el turno de tarde en detrimento del reparto de notificaciones.