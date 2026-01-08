Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello inicia la reparación del pavimento de Eduardo Vincenti

La presencia de losetas rotas o flojas generaba molestias y quejas por parte de los vecinos

Los trabajos de reparación, ayer, a la altura de la Praza do Concello. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

El Concello de Bueu comenzó ayer con la reparación del pavimento de la calle peatonal Eduardo Vincenti, un trabajo para la que se ha contratado a una empresa externa. El arreglo comenzó en el tramo inferior de la vía y continuará durante los próximos días en todos los puntos señalizados, tal como explicaba ayer el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo.

El pavimento de esta céntrica calle está formado por losetas, que en algunos puntos están rotas o flojas, lo que genera molestias y numerosas quejas por parte de los peatones.

