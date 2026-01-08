El Concello inicia la reparación del pavimento de Eduardo Vincenti

El Concello de Bueu comenzó ayer con la reparación del pavimento de la calle peatonal Eduardo Vincenti, un trabajo para la que se ha contratado a una empresa externa. El arreglo comenzó en el tramo inferior de la vía y continuará durante los próximos días en todos los puntos señalizados, tal como explicaba ayer el concejal de Mantemento e Reparación de Vías Públicas, Celso Dopazo.

El pavimento de esta céntrica calle está formado por losetas, que en algunos puntos están rotas o flojas, lo que genera molestias y numerosas quejas por parte de los peatones.