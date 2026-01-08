O Morrazo vive en 2025 su cuarto año más cálido, sin que el termómetro baje de 4,5 ºC

Los vecinos de O Morrazo vivieron, en los últimos días de 2025 y los primeros de 2026, una intensa ola de frío, con heladas de madrugada que tiñeron de blanco las fincas al amanecer. Sin embargo, estos episodios propios del invierno no ocultan la tendencia de fondo: las temperaturas medias siguen al alza en la comarca, aunque en el año recién finalizado esa anomalía se suavizó ligeramente.

Así lo reflejan los datos de la estación de referencia en la zona, MeteoCangas. Según sus registros, 2025 fue un año «muy cálido», pese a que la media bajó 0,2 ºC con respecto a 2024. Aun así, con una anomalía de +1,1 ºC sobre la media anual, el año recién acabado se sitúa como el cuarto más cálido de toda la serie histórica, que se remonta a 1987, cuando MeteoCangas empezó a recoger datos. Además, los tres años más cálidos desde que hay registros son los inmediatamente anteriores: 2024, 2023 y 2022.

Este desvío se aprecia sobre todo en las temperaturas mínimas: las noches son cada vez más templadas en verano y menos frías en invierno. De hecho, la media de las mínimas se situó en 13,4 ºC, sin grandes desplomes del termómetro. El registro más bajo del año se produjo en la madrugada del 8 de febrero de 2025, con 4,5 ºC.

En cuanto a las máximas, la media se situó en 20,3 ºC y el pico de calor llegó en las horas centrales del 5 de agosto, cuando los termómetros alcanzaron los 36,4 ºC. La temperatura media anual fue de 16,4 ºC.

Ola de calor que azotó la comarca a comienzos de agosto. / P.H.G.

A este incremento térmico se suman precipitaciones abundantes. No en vano, 2025 fue el tercer año más húmedo desde que existen registros en la estación, cuyos datos se remontan a 1987. Solo en 2023 y 2014 llovió más. En total se recogieron 1.643 litros por metro cuadrado a lo largo del último año, lo que supone un 28% por encima de la media.

Los morracenses tuvieron que echar mano del paraguas en 162 días, que son en los que se registraron más de 0,2 mm de lluvia. Las precipitaciones se concentraron sobre todo en grandes temporales entre enero y abril, y de nuevo en los recientes noviembre y diciembre. El día más lluvioso fue el 18 de abril, con 57,8 litros por metro cuadrado.

Graves daños

En cuanto al viento, la mayor racha se registró el 20 de marzo, con 104,6 kilómetros por hora en Cangas. Fue durante el paso de la borrasca «Martinho», que azotó la comarca y dejó numerosos daños. De hecho, en la madrugada de ese mismo día el fuerte viento arrancó de cuajo los tejados de los institutos de Rodeira y María Soliño, en Cangas, además de la cubierta de una nave industrial en Domaio y la de la Escola de Educación Infantil de O Con, en Moaña.

Estas infraestructuras tardaron meses en recuperar la normalidad tras los desperfectos causados por «Martinho» y se tuvieron que reorganizar las aulas de los distintos centros.

Un otoño pasado por agua

En cuanto al último mes del año, los datos de MetoCangas reflejan un acercamiento a temperaturas medias normales tras varios meses de diciembre anormalmente cálidos. Eso sí, las mínimas no llegaron a bajar tampoco de los 4 ºC , mientras las máximas no se acercaron a los 20 ºC. La temperatura media estuvo solo una décima por encima de lo habitual, contribuyendo a suavizar los datos de un 2025 muy cálido.

Llovió mucho en el último mes del año, pues la precipitación sobrepasó el 46% de la media histórica en este periodo, superándose los 150 litros por metro cuadrado en el global del mes. Fue el tercero más lluvioso de todo el año tras enero (cerca de 300 litros) y noviembre (en el que se superaron los 350 litros por metro cuadrado) en un otoño pasado por agua. El 18 de diciembre fue el día con más precipitaciones al acercarse la comarca a los 50 litros por metro cuadrado de lluvia.