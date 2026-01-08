Bueu planea un centro de seguridad en los bajos de las viviendas de protección

El Concello de Bueu solicitará a la Xunta de Galicia la cesión de los bajos del edificio de protección oficial que se construirá en As Lagoas para destinarlo a un centro de seguridad ciudadana en el que se aglutinen los diferentes servicios, incluyendo entre ellos a la Policía Local y a Protección Civil, además de reservar espacio para la Guardia Civil. Esa es al menos la intención del gobierno de Félix Juncal, siempre y cuando, eso sí, que la administración autonómica no aproveche esa superficie para uso residencial. Contar con más viviendas públicas es la prioridad, pero en caso de que esos bajos se queden vacíos, el concello ya tiene claro cuál sería su plan B.

La posibilidad de disponer de una superficie de aproximadamente 600 metros cuadrados –según las primeras valoraciones– en pleno casco urbano del municipio es una oportunidad jugosa que no se quiere desperdiciar, más aún cuando el concello paga alquiler por algunos locales y otros –como el caso de la sede de la Policía Local– no reúnen las condiciones idóneas para el uso que se le está dando. Así, la Policía Local podría instalarse en un lugar céntrico y accesible con sus oficinas al nivel de la calle, mientras que Protección Civil contaría con un espacio del que ahora mismo carece. La guinda a ese centro de seguridad ciudadana sería traer también una dotación de la Guardia Civil.

Las ventajas de que los tres cuerpos compartan espacio son evidentes y redundarían en una mejor comunicación y colaboración, reduciendo asimismo los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia. Pero también se facilitarían las gestiones a la ciudadanía, que no tendría que desplazarse en caso de que la tramitación que vayan a realizar sea de uno u otro cuerpo. Pero Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil no son las únicas opciones que el gobierno buenense tiene encima de la mesa en caso de disponer de esos bajos. El juzgado de paz es otro de los servicios que encajaría a la perfección en ese futuro centro de seguridad ciudadana y al que se le podría reservar espacio en el mismo.

Juncal recuerda, de hecho, que ya en el año 2003 había trasladado al entonces titular de la Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, Xesús Palmou, la posibilidad de reunir Policía Local, Guardia Civil y juzgado de paz en unas instalaciones comunes que se levantarían en la parcela municipal situada junto a la casa consistorial. La idea no llegó a fructificar.

Pero tampoco se ha descartado incluso la opción de trasladar a ese lugar el departamento de Servizos Sociais, tanto por el hecho de trabajar habitualmente con la Policía Local como por el estar ocupando actualmente un inmueble que el concello tiene en régimen de alquiler.