Cada vez más regalos de interior

Regalos como unos patines (en la foto) para que los niños disfruten al aire libre el Día de Reyes son a día de hoy poco comunes. Ahora la mayoría de las peticiones a Sus Majestades tienen que ver con videojuegos y electrónica. En cualquier caso, cada vez se apuesta más por el interior.

Los riesgos del alcohol cuando no se sabe beber

Una vez más la Policía de Cangas tuvo que intervenir para desactivar una pelea entre jóvenes, ya casi de mañana, en la zona de la movida de Cangas. Son las cosas que pasan al beber alcohol pero no saber mantener el control. Esperemos que este 2026 sea tranquilo en las noches de fiesta.

La siempre triste despedida de la decoración

Las calles de la comarca recuperan hoy su tono habitual, con el fin de la iluminación navideña. Siempre es triste la retirada de la decoración pero no hay que ponerse en lo peor. En unos meses Vigo empezará de nuevo a instalar el alumbrado.