El PSOE considera el 2025 un año perdido y propone vivienda pública en Moaña

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, realiza una valoración extremadamente dura de la gestión del gobierno local –en mayoría absoluta del BNG– en el año 2025. Considera que el último ejercicio fue un «fracaso absoluto» provocado por «ineptitud política, ausencia de ideas y uso autoritario del poder por parte del gobierno municipal». Alega, en este sentido, que el 2025 fue un año perdido para Moaña porque «no se avanzó en nada importante».

A título particular Rodríguez carga contra la alcaldesa, Leticia Santos, a la que vuelve a acusar de «utilizar de forma sistemática el rodillo de la mayoría absoluta para aplastar a la oposición, despreciando el diálogo, bloqueando cualquier propuesta alternativa y convirtiendo el Concello en una institución sin debate, sin transparencia y sin control democrático real».

Para el PSOE el ejemplo más claro de sus quejas es el anuncio de las 10 viviendas de alquiler social encima del futuro auditorio. Lo considera «una tomadura de pelo monumental» y lamenta la intención del ejecutivo local de «endeudar a todo el municipio con ocho millones de euros de todos los moañeses para un proyecto que no resuelve absolutamente nada».

Propone, Rodríguez, como alternativa «seria y ambiciosa», adquirir suelo en el solar de As Raíñas y desarrollar un parque público de alrededor de 200 viviendas para garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Rodríguez se queja también de la ausencia de soluciones a la falta de aparcamiento y de una promoción económica «prácticamente inexistente y sin ambición». Pone como ejemplo los astilleros rehabilitados «sin actividad ni retorno social y con movimientos para cederlos a una asociación amiga».