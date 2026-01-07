Un nuevo vertido de fecales en la costa de Cangas suma críticas de vecinos y cofradía

Los vertidos contaminantes a la costa de Cangas no cesan, como tampoco las críticas de vecinos y cofradía de pescadores por los problemas sanitarios y de imagen que generan sin que las administraciones competentes resuelvan el problema.

Ayer fueron los de Santa Marta quienes alertaron de que salían residuos fecales a borbotones por el aliviadero del pozo de bombeo de la rúa Pragueira, en el lugar de O Cantón, en las proximidades de la senda costera que enlaza con Areamilla.

Agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil y de la Policía Local se trasladaron a la zona para tomar muestras y también se dio aviso a la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, para determinar las causas y establecer soluciones.

Guardia Civil y Policía Local, ayer, en el punto de vertido | FdV

«No es la primera vez que se producen, pero hoy salen residuos a borbotones», alertó una vecina que pasea habitualmente por el litoral de Darbo y comprobó cómo por la tubería del aliviadero salían «aguas sucias, muy turbias y con mal olor». Otros caminantes también repararon en el problema y alertaron a las autoridades en torno al mediodía de ese foco de insalubridad, y los agentes locales y de la benemérita acudieron a comprobarlo. Aplicaron un colorante junto al pozo de bombeo para comprobar que salía al mar, entre las rocas, por el mismo sitio que las fecales y recogieron otros datos para elaborar los preceptivos informes.

De los hechos también tuvo conocimiento la cofradía de pescadores San Xosé, a través del patrón mayor, que fue alertado por otros testigos. «Máis do mesmo; cansámonos de denunciar, pero os episodios contaminantes seguen producíndose», protestó Javier Costa, que insiste en que esta sucesión de vertidos fecales afecta gravemente a los recursos pesqueros y marisqueros, merma las capturas y ofrece una pésima imagen de Cangas y de sus productos del mar. «Cando chove, porque a chuvia desborda o sistema de saneamento; e cando non chove, como é o caso, que explicación lle dan?», se pregunta para buscar respuestas de los responsables políticos.

Un agente del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, ayer en la zona. / FdV

Una de las vecinas que alertó del vertido mientras paseaba por el entorno de las «furnas» de Santa Marta señaló que ya fue testigo de otros episodios similares, aunque las denuncias no han valido de nada.

Critica que esa «porquería» que se vierte al mar acaba alimentando a pescados y mariscos, lo que merma su calidad e incluso sus condiciones sanitarias, y refiere que algunos especialistas están analizando las aguas en busca de datos que puedan explicar la alta incidencia de algunas enfermedades graves en el municipio, como el cáncer. «Lo que está claro es que lo que sucede no puede ser bueno para la salud», plantea.

Gaviotas rondando el lugar de los vertidos, ayer, en busca de residuos. / FdV

La presencia de gaviotas arremolinadas en ese punto del litoral de Darbo llamó, asimismo, la atención de otras personas que caminaban por la zona y se unieron a las críticas por la «contaminación de la costa en una zona privilegiada como esta», mientras varios bateeiros rastreaban las piedras en busca de mejilla apta para cultivo.