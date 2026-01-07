Las Illas Atlánticas bajan del medio millón visitas tras dos años por encima de esa cifra

Después de dos años consecutivos superando la barrera del medio millón de visitantes, esta vez el Parque Nacional Illas Atlánticas se quedó a las puertas de ese umbral. La afluencia a Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada alcanzó las 490.888 personas en 2025, lo que significa un ligero retroceso con respecto a las más de 508.600 del año anterior. La joya de los espacios protegidos en Galicia alcanzó su tope histórico de afluencia en 2023, con casi 515.000 turistas.

Las estadísticas que acaba de dar a conocer la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático constatan que dentro del parque nacional la isla de Cíes sigue siendo el principal reclamo turístico: en 2025 recibió a un total de 323.357 personas. Una cifra que representa más del 65% de la afluencia total a las Illas Atlánticas. Y todo ello pese a contabilizar un descenso de casi 15.340 viajes con respecto a 2024, cuando el archipiélago de la ría de Vigo superó las 338.750 llegadas. Pese a todo Cíes colgó el cartel de «no hay billetes» durante prácticamente todo el verano. Durante los meses de julio y agosto era casi imposible viajar al archipiélago salvo que se realizase la reserva con mucha antelación [existe un tope diario de 1.800 personas en temporada alta]. En julio la afluencia de fue 87.122 personas y en agosto de 96.570. La temporada alta abarca desde el 15 de mayo al 15 de septiembre y en el mes de junio también se superó ampliamente la barrera de los 50.000 desembarcos, alcanzando la cifra de 56.674. Mientras, en septiembre fueron 33.537.

Las navieras que operan en el Parque Nacional Illas Atlánticas multiplican sus actividades durante puentes festivos y fechas señaladas, incluso en las fiestas navideñas con "precampanadas" incluidas. Así, Cíes registró el pasado mes de diciembre más de 1.800 visitas. Pero en diciembre de 2024 fueron más de 3.500.

Una visita durante el mes de diciembre a Cíes, que superó los 1.800 viajes. / Cortesía Piratas de Nabia

El otro polo de atracción del Parque Nacional Illas Atlánticas es la isla de Ons, que repite los mismos datos que en 2024. En los últimos doce meses acudieron al archipiélago de la ría de Pontevedra un total de 142.309 personas, solo 133 menos que el año previo. En agosto fueron más de 58.000 visitas y en julio casi 41.000. Desde finales de julio y durante gran parte de agosto Ons también tenía el cartel de «no hay billetes» ya que muchas personas que se quedaban sin plaza en Cíes apostaban por esta isla. En lo que respecta al mes de junio se rozaron las 21.000 y en septiembre las 11.000.

El archipiélago bueués cuenta con límite de viajes más reducido que el de Cíes, un máximo de 1.300 diarios. A mayores existe un cupo diferenciado para los vecinos de la isla y sus familiares.

Tanto Cíes como Ons cuentan con sendas zonas de acampada para poder pernoctar. El camping de Ons recibió justo antes de las navidades el premio al mejor de España en un espacio natural protegido. Un galardón que concede la federación nacional del sector en una gala especial que se conoce como los «Goya de los campings».

El ámbito de las Illas Atlánticas se completa con Sálvora y Cortegada, en la ría de Arousa. La primera recibió 14.634 visitas mientras que la segunda contabilizó 10.588, lo que supone todo un hito. Desde Medio Ambiente destacan que este último archipiélago es la primera vez que llega a la barrera de los 10.000 desembarcos. «Nos últimos cinco anos duplicou os seus visitantes», concluyen.