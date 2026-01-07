Comuneros de Domaio inician las obras para el nuevo módulo de asadores

El proyecto de la Comunidade de Montes de Domaio para que las familias puedan volver a asar en la zona de ocio de Chan da Arquiña, cerca de la montaña más alta de O Morrazo, cobra más cuerpo que nunca. Y es que comenzaron ya las obras de la base para la instalación de nuevos asadores que se pretenden construir en un solo modulo con 6 parrillas, aunque con un total de 12 compartimentos, ya que cada parrilla llevará asociada otra para mantener las brasas. A diferencia de las habituales barbacoas a cielo abierto, estas buscan cumplir con la normativa para la prevención de incendios forestales y por lo tanto permitir asar en el monte. El proyecto inicial en 2023 estimaba un coste de 43.000 euros para estos asadores.

Junto a la base se abrieron ya canales para las conexiones y circulación del agua. Los que subieron en las últimas semanas al entorno del Monte Faro pudieron ver los trabajos iniciados. Desde la directiva de los comuneros señalan que todavía no hay fecha de finalización ni de puesta en funcionamiento. Hay que recordar el gran problema de accesos que sufre Chan da Arquiña debido a que la carretera principal de subida desde el barrio de San Lourenzo se encuentra en un estado gravemente deteriorado desde hace años. Esto llevó a protestas vecinales e incluso a que los vecinos tachen de los carteles las indicaciones a la mámoa de Chan da Arquiña para desincentivar la subida por parte de visitantes.