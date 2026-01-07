Leve subida del precio del barco a Vigo que suma hasta 16 céntimos más desde verano

El transporte de ría que une O Morrazo con Vigo, con salidas desde Moaña y Cangas, encadena varios años batiendo récords de viajeros. En buena medida, este tirón se explica por la bonificación ligada a la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG), que rebaja el precio del usuario habitual y hace que, actualmente, pague el 40% de la tarifa. La incógnita está en cuándo expirará esta ayuda.

Con la entrada de 2026, la Xunta de Galicia aprobó nuevas tarifas. El billete bonificado sube apenas un céntimo, un incremento que se suma al aplicado el 1 de julio. En total, desde el verano, el billete individual con tarjeta metropolitana se ha encarecido 14 céntimos en la ruta Moaña–Vigo y hasta 16 céntimos en la línea Cangas–Vigo.

Desde el cambio de año, los usuarios que emplean el transporte de ría con la tarjeta pagan 0,92 euros por billete para conectar Cangas con Vigo y 0,90 euros para enlazar Moaña con la ciudad olívica. Quienes no cuentan con el distintivo de transporte metropolitano abonan el precio íntegro: 2,45 euros desde Cangas y 2,40 euros desde Moaña.

Desde la naviera Mar de Ons, que opera la ruta canguesa, indicaban ayer que desconocen cuánto tiempo se mantendrá el descuento adicional del 40% financiado por la Xunta. Una vez finalice, el coste del billete individual para un titular de la tarjeta metropolitana pasará a 1,53 euros en la línea de Cangas.

Colas, en diciembre, para ver las luces de Vigo en barco. / | G.N.

Nabia, que presta el servicio desde Moaña, especifica en su página web que los niños de 0 a 4 años viajan gratis si van acompañados. Además, el envío de paquetes de una orilla a otra de la ría para que los recoja otra persona tiene un coste de 1,40 euros. La compañía informó a sus usuarios, a través de su grupo de WhatsApp para incidencias, de la subida de un céntimo aplicada a comienzos de año.

La mayor subida reciente fue la del 1 de julio, tras la decisión del Gobierno central de empezar a reducir las ayudas al transporte público aprobadas después de la pandemia de la Covid-19. Con el fin del primer semestre, la aportación estatal se redujo un 10%, al pasar del 30% al 20%. La Xunta anunció entonces que, con independencia de las decisiones del Estado, mantenía «o compromiso de garantir o conxunto das bonificacións autonómicas no transporte interurbano en 2025». Ahora queda por saber cuánto se prorroga ese 20% adicional que aporta el Ejecutivo gallego.

A falta de las cifras totales de 2025, en el primer semestre ya se seguían marcando máximos, con un incremento del 45% en el número de personas que usan el barco para moverse entre Vigo y O Morrazo. Hasta mediados de año, 617.000 usuarios habían optado por este medio de transporte: 460.500 realizaron el trayecto entre Cangas y Vigo, y el resto, el de Moaña.

Este aumento de demanda también ha tenido reflejo en la actualización de las aportaciones de los concellos al Plan de Transporte Metropolitano, revisadas en noviembre. Cangas debe aportar en 2026 unos 150.000 euros anuales, mientras que en Moaña la contribución municipal sube hasta los 46.713 euros, con un incremento de alrededor de 4.000 euros al año.