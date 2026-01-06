Romería de Santos Reis en la capilla de O Valado
La Asociación Cultural Santos Reis organiza hoy la tradicional Romaría de Santos Reis, en la capilla dedicada a los Reyes Magos en el lugar de O Valado, en Bueu. Se trata de la celebración que pone el colofón a la programación navideña en Bueu. Los actos comenzarán con una misa a las 12.30 horas, a la que continuará una procesión alrededor del templo. Luego habrá una actuación del grupo Os Liboreiros y reparto de chocolate y roscón.
