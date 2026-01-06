O Rompeolas
El aniversario del atleta Carlos Pérez y su mujer
El atleta Carlos Pérez Alonso, que en su palmarés tiene el honor de haber participado en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, México 1968 y Munich 1972, celebró ayer con su familia su aniversario de bodas. Cumplió 64 años de casado con Isolina Carrera. Se reunieron en el restaurante Mariano de Domaio.
Esperamos que los Reyes Magos se hayan portado bien
Deseamos que los Reyes Magos de Oriente se hayan portado bien con todos los lectores y esta mañana hayan recibido los regalos que esperaban. Sobre todo para aquellos más pequeños a los que Melchor, Gaspar y Baltasar siempre prestan una especial atención en este día. En cualquier caso, lo más importante es pasar esta jornada festiva con los seres queridos y, si es posible, no recibir carbón.
