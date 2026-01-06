Los Reyes Magos despiden la Navidad en «su» singular capilla de Bueu

Sus Majestades los Reyes Magos tuvieron una intensa noche de trabajo entre el lunes y el martes para intenta cumplir, en la medida de lo posible, con la ilusión de los más pequeños. Y de otros no tan pequeños que dejaron sus zapatillas al lado de la puerta a ver si les dejaban algo. Pero Melchor, Gaspar y Baltasar no podían despedir la Navidad sin pasarse nuevamente por Bueu, donde cuentan con una singular capilla en su honor, los Santos Reis. Singular tanto por su privilegiada ubicación como por su iconografía marinera y por estar diseñada por el artista Urbano Lugrís. Este año la meteorología fue favorable –a pesar del sempiterno viento del norte en Bueu y su bajón térmico– y se registró una gran afluencia a esta romería, que organiza la Asociación Cultural Santos Reis. Para combatir a ese frío que traía el viento del norte desde la organización tenían preparado chocolate bien caliente y roscón de Reyes.

La capilla situada en el lugar de O Valado es de las pocas que está dedicada en exclusiva a la advocación de los Reyes Magos. Sus orígenes se remontan a finales del XVII (1686), aunque el templo original se perdió durante el siglo XIX (se supone que estaba muy cerca del actual). A finales la década de 1940, el entonces alcalde de Bueu e industrial José María Massó le encargó a Urbano Lugrís que diseñase una capilla para recuperar este culto. El artista se inspiró en los libros e ilustraciones a las que tenía acceso en el Museo Massó, que entonces era privado.

Una época de abandono, olvido... y expolio

La capilla se inauguró en octubre de 1953 y a lo largo de estos más de 70 años también pasó por épocas oscuras, en las que el abandono y el olvido provocaron el expolio de parte de sus fondos. Por ejemplo, el retablo diseñado por Lugrís y que se ejecutó en el renombrado taller de imaginería de los hermanos Rivas en Santiago. También desaparecieron los cuadros que lo adornaban y algunas de las figuras escultóricas del exterior.

El Día de Reyes es una fecha señalada para este emblemático santuario. Primero se celebró una misa oficiada por el párroco de Bueu, José López, y luego salió la procesión, en la que se sacó a hombros una talla con los tres Reyes Magos. Una pieza que forma parte del patrimonio de la capilla inaugurada en 1953 y que también fue elaborada por el taller de los hermanos Rivas. La procesión estuvo acompañada por representantes de la corporación, numerosos vecinos y curiosos y contó con la música del grupo de gaitas Os Liboreiros.

Ahora habrá que esperar hasta mediados del mes de mayo, cuando se celebra la festividad de la Ascensión, que es la otra fecha del año en la que se abre la capilla de Santos Reis.

El templo original se construyó en 1686 por orden del abad y comisario de la Inquisición Fernando de la Rúa Freire y Andrade. Pero gracias al investigador y Fillo Adoptivo de Bueu, Arturo Sánchez Cidrás, ahora sabemos que en 1683 Fernando de la Rúa y el entonces párroco de Coiro, Melchor de Mondragón, acordaron inicialmente construir esta capilla en los lindes entre Bueu y la parroquia canguesa. Al final no fue así y hoy en día solo se puede especular sobre qué ocurrió. Las razones y posibles desaveniencias se fueron al otro mundo con sus protagonistas.