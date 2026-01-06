El PP reprocha la falta de limpieza urbana en Cangas pese a comprar un camión de baldeo

«Non abonda con mercar maquinaria se logo non se planifica nin se organiza correctamente o servizo», advierte el PP de Cangas para denunciar que en plena Navidad, una de las épocas del año con mayor actividad comercial y de ocio, el casco urbano del municipio ofrece una imagen de falta de limpieza a pesar de la compra reciente de un camión de baldeo financiado por la Diputación. Las previsibles mejoras «non se están a notar nas rúas», lamentan los populares, que se hacen eco de las «numerosas queixas» que les hacen llegar los ciudadanos «pola acumulación de lixo, suciedade e restos de restos nas zonas máis transitadas».

El problema no es de falta de recursos materiales, sino «de xestión e falta de previsión por parte do goberno municipal» BNG-PSOE-EU, reiteran, pues aunque la máquina barredora está disponible, «as rúas seguen sucias e así o perciben veciños, comerciantes e visitantes». Instan al gobierno tripartito a adoptar «medidas inmediatas» para reforzar el servicio, especialmente en períodos de mayor actividad y afluencia de visitantes. «Cangas merece un casco urbano limpo e coidado, acorde coas necesidades e coa imaxe que queremos proxectar do municipio», repite el Partido Popular.

El problema de falta de limpieza no se padece solo en el casco urbano, pues la «falta de frecuencia na recollida de residuos» se agrava en las parroquias del rural, donde esta deficiencia se refleja en «contenedores desbordados e problemas de salubridade», con el consiguiente malestar vecinal. El PP reclama a los responsables municipales «medidas inmediatas» para reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos, «sen discriminación entre barrios ou parroquias» y que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, «viva onde viva».