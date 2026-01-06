Detenido en Moaña con droga tras resistirse a un control
REDACCIÓN
La Policía Local de Moaña detuvo, la tarde del domingo, a un vecino, varón, de 53 años, acusado de negativa y resistencia a ser identificado y registrado por los agentes. Los hechos ocurrieron en la zona de la Praza de Abastos cuando efectivos del cuerpo municipal le pidieron la identificación y el vecino se negó. Se le encontró, después, una pequeña dosis de droga, presuntamente cocaína.
El detenido estaba caminando por ese entorno del centro urbano y los agentes se encontraban en uno de los controles rutinarios contra el consumo y el tráfico de drogas que realizan conjuntamente tanto la Policía Local como la Guardia Civil.
Ayer, a la hora del comienzo de la Cabalgata de Reyes Magos, el Instituto Armado realizaba controles también en la rotonda del Portal do Almacén.
