El desempleo cae a la mitad en un lustro y la comarca inicia el año con 3.595 parados

El mercado laboral de O Morrazo mantuvo la tendencia al alza y diciembre no fue una excepción. El empuje del consumo y las fiestas navideñas, junto al tirón turístico de quienes pernoctan en la comarca para visitar la iluminación de Navidad de Vigo, favoreció la firma de contratos. El impulso se dejó notar, sobre todo, en el sector servicios y en el empleo femenino. Con estos datos en la mano, 2025 cerró con 3.595 desempleados menos y una bajada de 50 parados en el último mes, muy similar a la reducción de 48 registrada en noviembre.

Ampliando el foco, el paro registrado en la Oficina de Emprego entre los trabajadores de O Morrazo se redujo en 283 personas desde finales de 2024; en 656 en los últimos dos años; en 1.235 en tres años y en 3.082 en los últimos cinco, casi a la mitad. Eso sí, la serie estadística quedó condicionada desde marzo de 2022, cuando el Gobierno central aprobó la figura del contrato fijo discontinuo para los trabajos intermitentes. Desde entonces, el paro registrado no refleja con precisión cuántas personas dadas de alta en la Seguridad Social están trabajando efectivamente en cada momento.

En cualquier caso, la reducción de este diciembre supera la de 2024 (39) aunque se queda por debajo de la de 2023 (63). En 2020, con la economía aún marcada por la pandemia de la Covid-19, el último mes del año se saldó con la destrucción de 300 empleos. En 2022, cuando el efecto del turismo navideño todavía era menor, el paro creció en 46 personas en la comarca.

Por municipios, el mejor comportamiento en los últimos 31 días lo registró Cangas, donde el impacto de los visitantes atraídos por la iluminación viguesa es notable por la oferta hotelera y las conexiones directas con Vigo a través del transporte de ría. En Cangas, el paro bajó en 28 personas, aunque el municipio sigue concentrando el mayor número de desempleados, con 1.216 vecinos en busca de un trabajo.

El sector peor parado es la construcción y Bueu es la única villa con números rojos

En Marín, el mes navideño redujo el desempleo en 21 personas y la cifra total queda en 1.000 parados. Por debajo del millar se sitúa Moaña, donde el saldo fue de 17 desempleados menos. En estos momentos, 897 moañeses buscan un empleo. La nota negativa la puso Bueu: el paro subió en 16 personas y alcanza los 482 desempleados.

Construcción

Por sectores, vuelve a apreciarse el peso de los servicios, con 47 contratos más en el último mes, aunque el total de demandantes de empleo en la economía terciaria se mantiene elevado: 2.608 personas. En pesca, el paro bajó en tres casos pese a las dificultades de la actividad —con cierres recurrentes por toxinas que afectan a un sector clave como el de los bateeiros—, y hay 144 demandantes vinculados al sector del mar.

En la industria apenas hubo variación, con un parado menos y 371 personas intentando incorporarse a este ámbito. El peor dato fue el de la construcción, con siete parados más y un total de 206, un sector que suele resentirse en invierno por el mal tiempo, que retrasa o dificulta los trabajos al aire libre.

Por sexos, la creación de empleo benefició de forma clara a las mujeres, que concentraron 49 de los 50 nuevos contratos, frente a uno entre los varones. Por edades, el paro juvenil apenas se movió: los menores de 25 años firmaron cinco contratos y todavía hay 155 jóvenes de esa franja buscando un trabajo.