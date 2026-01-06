La CIG alerta de falta de personal en el PAC de Cangas este domingo

La Unión Local de la CIG de O Morrazo denuncia que el domingo 4 de enero el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas volvió a funcionar sin todo el personal, quedando solo la mitad de los profesionales que le corresponderían según el Plan Funcional del Sergas. En concreto deberían estar en servicio cuatro profesionales de medicina para atender las urgencias de Cangas y Moaña, unificadas desde marzo de 2020. Sin embargo, apenas hubo dos médicas, llegando incluso a quedar el centro durante varias horas con una única facultativa, según denuncian desde la central sindical, al tener que ausentarse otra para atender varias emergencias en ambulancia.

Alertan, desde la CIG, de que esta situación se produjo en plena ola de gripe y de otras infecciones respiratorias que ocasionan un incremento notable de la demanda asistencial. Se trata de pacientes que no admiten demora y que «no pueden ser atendidos en las consultas ordinarias de Atención Primaria, saturadas por largas listas de espera que se incrementan durante los festivos de Navidad. El sindicato asegura que el Plan Funcional del Sergas anterior a la reunificación de las urgencias de Cangas y Moaña establece con claridad que un día como el del pasado domingo debería contar con cuatro médicos. Lamenta que, además de un turno eliminado hace cinco años no se cubriese una ausencia adicional conocida con antelación lo que llevó a que dos médicas tuviesen que asumir la atención de todos los pacientes.

Para la central nacionalista lo ocurrido no es un hecho puntual sino un problema estructural «que se repite desde hace tiempo y se intensifica especialmente durante el mes de Navidad». Alude a un supuesto «desinterés» por parte de la Gerencia del Área de Vigo «a la hora de buscar soluciones». Alerta de que atender un PAC con menos personal del necesario implica tiempos de espera más largos, menos capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas y mayor riesgo de errores derivados de la fatiga.