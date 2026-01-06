Bueu renueva y refresca su compromiso con Pescadoira

La mañana de Reyes amaneció soleada, pero con un sol que no impedía que hiciese un frío que cortaba. Pero eso no fue un impedimento para que hasta 25 personas acudiesen a la llamada del Colectivo Ecoloxista Anduxía de Bueu para una nueva edición de su iniciativa «Móllate por Pescadoira». ¡Y se mojaron de verdad! Un chapuzón completo en las aguas de esta céntrica playa urbana de Bueu y para la que colectivos sociales del municipio reclaman desde hace años un proyecto de regeneración que resuelva los problemas generados por la ampliación del dique de abrigo del puerto.

Esta iniciativa ya se puede considerar como toda una tradición navideña, que ya suma doce ediciones. Solo faltó en 2021 y 2022, una ausencia obligada por los efectos de la pandemia del coronavirus. Este martes la temperatura del agua no llegaba a los 15 grados centígrados, por lo que como mínimo se puede decir que estaba «fresquita». Pero nadie se echó atrás y tras unos ejercicios de calentamiento todo el mundo se lanzó al agua para un refrescante chapuzón de Reyes y por la regeneración de Pescadoira. «Queremos que esta sexa unha acción reivindicativa e de visibilización para que todas as administracións implicadas, como Concello, Portos de Galicia e Costas del Estado se impliquen para levar a cabo un proxecto de rexeneración para esta praia», explicaban desde Anduxía.

Un chapuzón reivindicativo en Pescadoira (Bueu) por el Día de Reyes / Santos Álvarez

Entre los bañistas había integrantes del colectivo, simpatizantes, vecinos y deportistas del Club do Mar Bueu, que desde hace años reclaman también la reparación de la rampa de acceso al mar desde la nave de deportes náuticos.

Este chapuzón es reivindicativo, pero sin olvidarse de cierto componente festivo en una de las fechas más señaladas dentro de las navidades. Así que después de bañarse en las frías aguas de Pescadoira en esta jornada que culmina las fiestas navideñas lo que tocaba era recuperar fuerzas y calentarse con un buen chocolate caliente y un trozo de roscón de Reyes. Un buen aperitivo que desde Anduxía compartían con todos los asistentes, sin necesidad de que se hubiesen chapuzado.