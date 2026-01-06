El ballet clásico «El Cascanueces» llega el jueves al Auditorio
REDACCIÓN
La programación navideña de Cangas concluye este jueves con el colofón de un espectáculo de ballet en el Auditorio municipal. La compañía Ballet Clásico Internacional presenta «El Cascanueces», basado en la famosa obra del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.
La representación será a partir de las 20.00 horas y las entradas están a la venta a través de la web ataquilla.com, a partir de un precio de 22 euros. Las localidades también se pueden comprar en la propia taquilla del Auditorio de Cangas el mismo día de la función desde dos horas antes del inicio del espectáculo.
En la puesta en escena de este ballet clásico de «El Cascanueces» cuenta con la colaboración de las escuelas de danza de Cangas, que participan en la representación a través de su alumnado.
