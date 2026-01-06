El balance de Gardacostas: más de 36.000 aparejos y 27.000 kilos de pescado y marisco decomisados
El Servizo de Gardacostas de Galicia, que depende de la Consellería do Mar, acaba de hacer balance del año 2025. Durante esos doce meses los agentes realizaron casi 10.000 inspecciones, unos operativos en los que se incautaron de 36.000 aparejos y artes de pesca ilegales y decomisaron casi 27.500 kilos de pescado y marisco. La mayor actividad ilegal detectada se vincula a la extracción del pulpo y del marisco y las actuaciones de control se centraron especialmente en el ámbito de las Rías Baixas, incluyendo la comarca de O Morrazo. Gardacostas de Galicia retiró más de 16.700 nasas y 15.439 «cacharros» ilegales, así como hasta 167 kilómetros de artes de enmalle, sobre todo miños y trasmallos.
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Vistas a la nieve desde lo más alto de Domaio
- Un detenido por violencia machista y tres alcoholemias en Fin de Año en O Morrazo
- Alfonso Rueda y Luis López celebrarán en Cangas el pincho de Nadal del PP de la provincia
- O Morrazo, destino privilegiado para vivir el 12 de agosto un insólito eclipse total de Sol
- El Sergas duplica las horas de limpieza para el nuevo centro de salud de Moaña
- Cangas despide 2025 con una San Silvestre multitudinaria y de solidaridad desbordante
- Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó