El balance de Gardacostas: más de 36.000 aparejos y 27.000 kilos de pescado y marisco decomisados

El Servizo de Gardacostas de Galicia, que depende de la Consellería do Mar, acaba de hacer balance del año 2025. Durante esos doce meses los agentes realizaron casi 10.000 inspecciones, unos operativos en los que se incautaron de 36.000 aparejos y artes de pesca ilegales y decomisaron casi 27.500 kilos de pescado y marisco. La mayor actividad ilegal detectada se vincula a la extracción del pulpo y del marisco y las actuaciones de control se centraron especialmente en el ámbito de las Rías Baixas, incluyendo la comarca de O Morrazo. Gardacostas de Galicia retiró más de 16.700 nasas y 15.439 «cacharros» ilegales, así como hasta 167 kilómetros de artes de enmalle, sobre todo miños y trasmallos.

