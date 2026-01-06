Anduxía organiza hoy el chapuzón reivindicativo «Móllate por Pescadoira»
La Asociación Ecoloxista Anduxía organiza hoy una nueva edición de su chapuzón reivindicativo «Móllate por Pescadoira», una llamada de atención a las administraciones para completar la regeneración de esta playa urbana de Bueu. La actividad será a las 12.00 horas en el entorno del antiguo muelle de Attilio y al finalizar habrá chocolate caliente y roscón para todos, incluso para los que no se bañen.
