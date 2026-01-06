Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

Anduxía organiza hoy el chapuzón reivindicativo «Móllate por Pescadoira»

La Asociación Ecoloxista Anduxía organiza hoy una nueva edición de su chapuzón reivindicativo «Móllate por Pescadoira», una llamada de atención a las administraciones para completar la regeneración de esta playa urbana de Bueu. La actividad será a las 12.00 horas en el entorno del antiguo muelle de Attilio y al finalizar habrá chocolate caliente y roscón para todos, incluso para los que no se bañen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents