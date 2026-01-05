Santos pide el PAC de Moaña a los Reyes Magos y se resiste a «normalizar» un centro de salud sin urgencias

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), ha iniciado 2026 como terminó 2025: encabezando una concentración para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, centralizado en Cangas desde marzo de 2020.

Este domingo, en la 217.ª protesta semanal y ante varias decenas de personas, la regidora pidió a los Reyes Magos “que nos traigan lo que es justo”. “Moaña es un pueblo que se porta bien y cumple su palabra y sus compromisos. Son los que no nos devuelven las urgencias los que merecen carbón”, afirmó al final de su intervención.

Santos expresó su deseo de que “este sea el último año en el que tengamos que estar en la calle para conseguir lo que demandamos” y recordó que, desde el verano, la Mesa da Sanidade tiene solicitada una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “sin obtener respuesta”.

La alcaldesa también rechazó el argumento de las “grandes inversiones” de la Xunta en los últimos años, que cifró en más de ocho millones de euros entre la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde y el arreglo de la dotación de Domaio. “Agradecemos esas inversiones, claro que sí, pero Moaña era el único concello de este tamaño de toda el área sanitaria de Vigo que carecía de un centro de salud. Seremos el último incluso de O Morrazo en conseguirlo, y todo gracias a insistir durante más de 20 años para convencer a la Xunta”, sostuvo Santos.

La nacionalista añadió que la inversión llega también “gracias a que los moañeses cedieron a la Xunta una parcela debidamente urbanizada y con todos los servicios, también el agua”. En este punto, aludió a que el edificio de Sisalde, ya finalizado y pendiente de equipamiento, sigue a la espera de conectarse a la traída general del agua, aunque dispone de agua de obra.

El hecho de ser el último concello de la comarca en contar con centro de salud y de que, según denunció, “seamos el único concello de Galicia que no ha recuperado la normalidad en los servicios desde la pandemia de la covid-19” llevó a Santos a insistir en la reunión con Rueda “para que nos explique por qué estamos a la cola de los servicios sanitarios”.

En la parte final de su intervención, la alcaldesa volvió a deslizar que el Concello intentará impedir la apertura del nuevo centro de salud si no incorpora un Punto de Atención Continuada (PAC). “Si permitimos que abra sin las urgencias, estaríamos normalizando una situación que no ocurre en ninguna otra villa del país”, argumentó.

Ante las personas concentradas, intervino también el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral. Leyó una carta dirigida al presidente de la Xunta y, en tono optimista, llamó a “creer” que el nuevo centro abrirá con el servicio de urgencias y con “todos los servicios y el personal necesario”. Reclamó, además, que se cumpla el compromiso de abrir este año un plazo para la libre elección de hospital de referencia en el área sanitaria de Vigo.

El momento más emotivo llegó con el recuerdo de Ferral a Francisco Ferreira, activista del movimiento por la sanidad pública y de la Asociación de Veciños de Tirán, entre otras entidades. De su triste fallecimiento se cumplieron cuatro años el pasado 29 de diciembre.