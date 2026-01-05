La multitudinaria Rondalla de Torroso desfila por Moaña
REDACCIÓN
Moaña
Las rondallas están de moda incluso en una comarca en la que la tradición se había perdido desde hacía décadas, como es O Morrazo. Ayer los vecinos de Moaña que paseaban por la alameda se vieron sorprendidos por la impresionante Rondalla do Centro Recreativo Cultural de Torroso (Mos). Hasta 140 integrantes llegaron a la villa en tres autobuses y protagonizaron un desfile musical con paradas en enclaves como el entorno del Palco da Música o los antiguos astilleros. Está integrada por vecinos de la parroquia de Torroso y de otras parroquias de Mos y es una tradición navideña que está muy asentada en su localidad de origen y que ayer se pudo disfrutar en la villa.
