La multitudinaria Rondalla de Torroso desfila por Moaña

Las rondallas están de moda incluso en una comarca en la que la tradición se había perdido desde hacía décadas, como es O Morrazo. Ayer los vecinos de Moaña que paseaban por la alameda se vieron sorprendidos por la impresionante Rondalla do Centro Recreativo Cultural de Torroso (Mos). Hasta 140 integrantes llegaron a la villa en tres autobuses y protagonizaron un desfile musical con paradas en enclaves como el entorno del Palco da Música o los antiguos astilleros. Está integrada por vecinos de la parroquia de Torroso y de otras parroquias de Mos y es una tradición navideña que está muy asentada en su localidad de origen y que ayer se pudo disfrutar en la villa.