Sus Majestades ya están en la comarca

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ya están en O Morrazo. Ayer cumplieron con la tradición y entraron en la comarca por Domaio, en una recepción organizada, como es habitual, por el ANPA del colegio de la parroquia. La asociación contacta cada año con Melchor, Gaspar y Baltasar para que conversen con los niños en el pabellón del centro escolar y recojan sus últimos deseos.

Tras pasar por los tronos de Domaio, Sus Majestades desfilarán hoy por distintos puntos de la comarca con cabalgatas y recepciones. En Cangas, las carrozas con los Reyes Magos comenzarán el desfile a las 18.00 horas a la altura de la calle Alexandre Cribeiro, en el cruce de bajada hacia Frigoríficos do Morrazo. Recorrerán la Avenida de Bueu, Beiramar y el Paseo de Castelao, repartiendo caramelos y saludando a los más pequeños. La cabalgata concluirá delante del Concello de Cangas, donde se celebrará la recepción.

La concejalía de Igualdade del Concello de Cangas, por su parte, publicó un decálogo para que los Reyes Magos apuesten por «juguetes no sexistas» incidiendo en que «no hay juguetes de niñas y de niños» ni colores que identifiquen a cada sexo. Defiende, el gobierno local, que lo que llaman etiquetas sociales «limitan la creatividad» de los pequeños.

En Moaña, la cabalgata partirá hoy del muelle de A Mosqueira a las 18.00 horas. El recorrido seguirá por la avenida Concepción Arenal, con saludo a los vecinos concentrados en la acera y en la alameda, y reparto de caramelos. Cada Rey Mago irá acompañado por alumnos de la Escola de Baile Sabor, con sus profesoras como pajes. La música correrá a cargo del grupo de batucada Lenha Verde y entre las carrozas participarán los animadores de Barafunda. Está previsto que lleguen a los Xardíns do Concello sobre las 19.15 horas para recibir a los niños.

Cola para hablar con los Reyes Magos. / | Santos Álvarez

En Bueu, como ya es costumbre desde hace años, Sus Majestades llegarán al municipio por mar. A las 11.00 horas llegarán al puerto a bordo de embarcaciones tradicionales de Os Galos y está previsto que desembarquen en la rampa situada detrás de la plaza de abastos. Una vez en tierra realizarán un recorrido a pie por el centro de Bueu para conocer el municipio y luego se dirigirán a la carpa de As Lagoas. Allí tienen Gaspar, Melchor y Baltasar tienen previsto brindar una recepción real a los más pequeños para conocer sus deseos de cara a la noche más mágica del año.

La cabalgata saldrá las 18.00 horas y para remarcar ese carácter marinero el punto de partida será el astillero de Banda do Río, a bordo de carrozas que serán barcos tradicionales. El desfile recorrerá Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, el tramo inferior de Castelao [donde estará prohibido aparcar desde las 15.00 horas] y Montero Ríos, para subir por Eduardo Vincenti y finalizar ante el Concello.