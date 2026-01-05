Un dragón gigante escolta a los Reyes Magos en Moaña

La comitiva de los Reyes Magos por Moaña partió a las 18.00 horas de este lunes del muelle de A Mosqueira con vecinos de todas las edades agolpándose poco a poco en las aceras y en la alameda. La estética de personajes como los de la película «Frozen» o «Ladybug» decoraron las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, con mucha iluminación en esta última.

Sus Majestades estuvieron acompañados por alumnos de la Escola de Baile Sabor que se encargaron de lanzar caramelos durante todo el recorrido. La música de batucada fue la encargada de dar inicio al desfile a cargo del grupo Lenha Verde, cuyos componentes estuvieron acompañados por dos unicornios gigantes realizados con decenas de globos.

Esa misma técnica de globos se utilizó para escoltar las tres carrozas mediante personajes conocidos para los pequeños como los llamados «brainrots», una tendencia viral que surgió en vídeos cortos de internet y caracterizada por imágenes absurdas de animales generadas por inteligencia artificial. Así desfilaron desde troncos y cocodrilos hasta tiburones con globos.

Melchor, antes de la salida. / FdV

Pero, sin duda, la figura que más llamó la atención fue la de un gran dragón de globos, cuya longitud obligó a que seis personas se encargasen de hacer mover su cola. Fue el encargado de la escolta principal a los Reyes Magos. Este dragón azul coleccionó la mayor parte de las fotografías y vídeos que los moañeses realizaron a lo largo de todo el recorrido.

No faltaron las pompas de jabón gigantes, en un juego de ilusiones a cargo de los animadores de Barafunda. La comitiva, que alternaba la batucada con villancicos como «Mi burrito sabanero», sorteó la lluvia que solo hizo una leve aparición cuando ya estaban cerca del final del recorrido. Los Reyes Magos llegaron a la altura de la Praza de Abastos alrededor de las 18.40 horas y sobre las 19.00 horas estaban en la Casa do Mar hasta completar toda la avenida Concepción Arenal y llegar a la Rotonda de Salitre.

Los tronos estaban perfectamente arreglados y dispuestos en los soportales de la Casa do Concello y en el jardín había hinchables para que los pequeños disfrutasen a la espera de abrir, ya esta mañana, los regalos. Hasta la noche un goteo de niños pasaron por los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar para contarle qué tal se habían portado en el último año así como los regalos que esperaban encontrarse bajo el árbol. Todo ello antes de irse a dormir en la noche más mágica del año.