Los Reyes Magos ya están en Bueu: llegada por mar a bordo de barcos tradicionales

En una mañana soleada y con el mar en calma los Reyes Magos de Oriente desembarcaron en el puerto de Bueu. Una mañana fría de temperatura, pero en la que ilusión de los pequeños que esperaban impacientes la llegada de Sus Majestades llenaba de calor y calidez la espera. Pasaban apenas unos minutos de las 11.00 horas cuando comenzaron a acercarse al muelle dos barcos tradicionales de la Asociación Os Galos, que gracias a su excelente relación con los Reyes Magos, fueron los encargados de traerlos por mar. En el bote polbeiro “Vila de Bueu” viajaba Melchor, mientras que Gaspar y Baltasar compartían travesía a bordo del xeiteiro “Os Galos”. No había apenas viento para navegar a vela, así que para llegar al puerto fue necesario usar los remos.

Su desembarco fue seguido con gran expectación y alegría por niños y niñas. Y también por los adultos, que se dejaron contagiar por esa maravillosa ilusión y no faltaron canciones para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos venían cargados de caramelos, fundamentales para endulzar la espera de los más pequeños, que están ansiosos ante la noche más mágica del año.

Sus Majestades completaron un recorrido por el centro de Bueu y se dejaron ver por la plaza de abastos y por los aledaños. Fue a lo largo de un paseo hasta la carpa de As Lagoas, donde la Concellería de Cultura de Bueu tenía todo preparado para que pudiesen recibir en audiencia a niños y niñas y conocer sus deseos.

Este desembarco fue solo la primera parte de su estancia en Bueu. Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, Sus Majestades usarán toda su magia para estar presentes en la cabalgata que recorrerá el centro de la localidad. La salida será a las 18.00 horas desde el astillero de Banda do Río, un desfile que realizarán a bordo de las embarcaciones de Os Galos.