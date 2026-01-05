Una Real Armada de ilusión y magia en Bueu

Los Reyes Magos de Oriente lo pueden todo. Hasta tener una Real Armada a su disposición para atender a su ineludible cita con los más pequeños antes de la noche más especial del año. A Sus Majestades no le hacen falta grandes buques ni portaaviones bélicos, sino que prefieren embarcaciones más modestas pero de un enorme valor. Como los barcos tradicionales de la Asociación Os Galos, en los que llegaron y desfilaron este lunes por Bueu antes de una noche de intenso trabajo para cumplir con la ilusión y deseos de los más pequeños.

Eran apenas las once de la mañana de este lunes cuando en la dársena de Bueu se divisiba la entrada de dos embarcaciones: el bote polbeiro «Vila de Bueu», en el que viajaba Melchor, y el xeiteiro «Os Galos», donde Gaspar y Baltasar compartían travesía. Era una mañana soleada y sin viento, así que la tripulación que los acompañaba tuvo que remar hasta llegar al puerto de Bueu. Allí los esperaban con una gran expectación niños y niñas y otros que no eran tan pequeños, pero con idéntica ilusión. Fue la primera toma de contacto para saludar, repartir caramelos y conocer deseos. Después de un paseo por el centro urbano ofrecieron una audiencia en la carpa de As Lagoas para recoger las últimas cartas y peticiones.

Después de un merecido descanso, Sus Majestades recorrieron Bueu con sus pajes en un desfile lleno de música, color, animación y miles de caramelos. Y una vez más contaron con una verdadera Armada a su disposición. La comitiva, que salió desde el antiguo astillero de ribera de Banda do Río, estaba encabezada por el bote «Jordeiro», en el que iban los pajes reales. Detrás venían Melchor a bordo de la dorna «Os Galos», Gaspar en el bote polbeiro «Rebello» y Baltasar en la dorna «Robaleira».

David García

Una cabalgata mágica y muy marinera. No solo por los barcos. El grupo Rivel se encargó de poner la nota de color a través de llamativas figuras que representaban aros salvavidas y mariscos tan apetecibles como langostinos o unas centollas de la ría. Tampoco faltó la música con la charanga Leña Verde y de Sorcha Showband.

Los Reyes Magos llegan a Bueu por mar antes de la cabalgata de esta tarde / Santos Álvarez

Esta travesía por tierra completó casi una vuelta entera al centro urbano de Bueu. Sus Majestades desembarcaron a la altura del Centro Social do Mar y de la plaza de abastos y se dirigieron al Concello de Bueu. Fuera había una multitud esperándoles y gritando para que saliesen al balcón del consistorio. No se hicieron mucho de rogar y al filo de las 19.15 horas Melchor, Gaspar y Baltasar salieron a saludar a niños y mayores. El encargado de dirigirse al público fue Melchor. Una intervención breve porque «esta noite temos moito traballo», les dijo. «Tedes que estudar e ser bos. E esta noite hai que ir cedo para a cama para que nós podamos facer o noso traballo», concluyó entre aplausos y gritos de aprobación.

Aún hubo tiempo para un poco más de magia terrenal. Niños y niñas comenzaron una cuenta atrás desde diez y tras unos segundos de cierto suspense por fin comenzó una tirada de fuegos artificiales. Un espectáculo para iluminar, aún más si cabe, la noche más mágica y especial del año.