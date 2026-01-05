Dani Fernández, un Hispano que no se olvida de Cangas.

Es uno de los grandes nombres del balonmano español y su despegue comenzó en O Gatañal. Algo que a Dani Fernández no se le olvida jamás y siempre que puede acude a Cangas, como en estas fechas navideñas. Un merecido descanso antes de afrontar Campeonato de Europa con Los Hispanos. Una visita en la que pudo volver a saludar a amigos como el concejal de Deportes, Eugenio González.

Una cita (casi) tan importante como la de los Reyes Magos

Estamos en navidades, pero las urgencias y necesidades médicas no descansan ni se toman vacaciones. Por eso resulta fundamental comenzar el año con buenas costumbres como acudir a donar sangre. La unidad móvil de la Consellería de Sanidade realiza hoy su primera parada de este recién estrenado 2026 en Bueu, donde estará en horario de mañana y de tarde: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, delante de la antigua Casa do Mar. Que sepan que donar sangre se cuenta como una buena acción... y sirve para ganar puntos ante los Reyes Magos. Nada más que añadir.

Un contenedor que da el cante

Las apariencias son importantes y los detalles hay que cuidarlos. Por ejemplo, el contenedor marrón que estaba ayer en la Alameda Vella de Cangas al lado del palco de la música en el concierto de homenaje a Bernardino Graña y Suso Vaamonde sobraba. Vamos, que era un cante.