La comitiva de Oriente reparte ilusión en Cangas

Con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a media tarde de este lunes, la cabalgata por el centro urbano y la recepción oficial, O Morrazo cerró esta noche el programa de actividades navideñas en la calle, con los niños y niñas como destacados protagonistas y con decenas de colectivos sociales, culturales, deportivos y educativos como cooperadores altruistas, necesarios para dinamizar Cangas, Moaña y Bueu en estas fiestas tradicionales.

Avanzada la gélida noche, Sus Majestades, bien pertrechados y presidiendo las multitudinarias comitivas, iniciarán el camino a los miles de hogares morracenses para repartir los regalos hasta el amanecer.

En Cangas, la cabalgata se puso en marcha poco después de las seis de la tarde con una decena de carruajes, con el tráfico cortado y desviado en Pedra Alta y el cruce con la avenida de Marín. En cabeza, Protección Civil, y detrás las representaciones del colegio Casa de la Virgen, el grupo de animación de Cangas Vella y las carrozas de los CEIP Castrillón y Nazaret, seguidas del equipo de animación de Nelson Quinteiro y de las carrozas de los tres reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Miles de personas les dieron la bienvenida a ambos lados de la calzada, desde la rotonda de la lonja, pasando por Montero Ríos y Méndez Núñez, hasta la casa consistorial, donde tuvo lugar la recepción oficial y la charla cercana con los más pequeños de la casa.

«Ya vienen los Reyes Magos», el tradicional villancico, «Chuchuwuá chuchuwuá», del Cantajuegos, o «Ilari lari é», la popular canción de Xuxa, protagonizaron la banda sonora del recorrido, en el que se lanzaron al público cientos de kilos de caramelos –«más de una tonelada», según la organización– donados por distintas firmas comerciales, sin que se produjeran incidencias relevantes.

La lluvia regó la comarca a primera hora de la tarde, pero cesó antes del desfile y evitó que los asistentes tuvieran que desplegar los paraguas. Tampoco lo hicieron para recoger caramelos, de acuerdo con las instrucciones de la organización. Protección Civil, Policía Local, personal de Obras e Servizos y de la Oficina Municipal de Voluntariado velaron para evitar problemas.

En el consistorio esperaban a los Reyes Magos la alcaldesa accidental, Sagrario Martínez (PSOE), y la concejala de Cultura e Atención Veciñal, Mª Aurora Prieto (EU), así como la edila de Tráfico e Seguridade, la socialista Pilar Nogueira. No se detectó la presencia de ningún representante del BNG, que lidera el gobierno tripartito local, ni del PP, grupo mayoritario de la Corporación canguesa, en la oposición.

Niñas y niños, en compañía de madres y padres, fueron desfilando ante los Reyes de Oriente para recordarle los regalos que le habían pedido y los méritos logrados para recibirlos. Luego, regresaron a sus casas para dejar los zapatos en lugar visible, cenar y acostarse temprano para disfrutar, al amanecer, de los obsequios recibidos en el día más feliz del año para la infancia.