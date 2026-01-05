Bueu dotará de alumbrado exterior al entorno de la piscina

El Concello de Bueu ha incluido la dotación de iluminación en el exterior de la piscina municipal dentro de los proyectos que financiará con el segundo Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra, uniéndose de este modo, a las otras dos actuaciones previstas: la reforma de las pistas de O Xistro y la mejora de la iluminación del campo de As Laxes, en Beluso.

La partida prevista para las luminarias del entorno de la piscina es de aproximadamente 27.000 euros y se están ultimando los detalles del plan para presentarlos ante el organismo supramunicipal. Cuando se construyó la infraestructura el concello había dejado lista una preinstalación con las canalizaciones y una placa con los puntos previstos para colocar las farolas, que serían una media docena. Será ahora cuando haya que completar los trabajos con la colocación de las luminarias, que, en la línea de la apuesta realizada por el gobierno local en los últimos años, serán de tipo LED.

En paralelo, durante este inicio de año se prevé aprobar el expediente de contratación para licitar la gestión de la piscina municipal. Antes de acabar el año se celebró un pleno extraordinario para poner en el marcha el proceso, que prevé un contrato de cuatro años y 2 millones de euros, con una prórroga máxima de un ejercicio.

La relación de proyectos para este segundo Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación inicialmente iba a incluir la mejora de los vestuarios del campo de As Laxes, pero se ha desestimado. La falta de personal –a la ausencia de arquitecto se ha sumado con alguna baja– ha impedido realizar el proyecto, que se tiene que posponer.

Por otra parte, el concello prevé instalar en breve varios elementos para un parque de calistenia que completaría la oferta deportiva en el lugar.