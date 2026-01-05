Bernardino Graña e Suso Vaamonde, baixo a batuta de Belas Artes
Oito poemas de Bernardino Graña foron musicados con éxito por Suso Vaamonde. O cantautor finou hai 25 anos, e do poeta de Cangas cúmprese o cabodano. A banda Belas Artes rendeulles onte homenaxe cun concerto en Cangas.
«Pero hoxe mesmo o día abriu en medo/ entrou na fiestra un sol extraño inmenso/ e deixáchesme o leito en mantas frías./ Está a volver agora corazón adentro/ a soedade o podre a agonía/ a me pinchar as cousas en millóns de pugas/ cada minuto en séculos de agullas./ Como hei vivir mañá sen a luz túa?/ Como hei vivir mañán sen a luz túa?». O poema de Bernardino Graña –que Suso Vaamonde contribuíu a popularizar– recitado por un dos seus alumnos no IES María Soliño, e tamén membro da banda de música Belas Artes, foi parte do colofón ao concerto de homenaxe que colmou de público os xardíns de Félix Soage nun mediodía fresco, pero solleiro. En primeira fila, irmá e irmás de Vaamonde, que para rematar o acto recibiron, emocionados, un ramo de flores dos promotores da iniciativa, financiada pola Xunta de Galicia e coa colaboración loxística do Concello.
A homenaxe comezara coa interpretación do himno galego a carón da casa natal de Bernardino Graña, na rúa Alfredo Saralegui. A continuación, a comitiva enfilou o palco da música para participar dun concerto que se dividiu en dúas partes e prolongouse ata preto das 2 da tarde. Ademais de familiares e amizades dos homenaxeados, houbo unha ampla representación institucional. Entre elas, as concelleiras do Goberno de Cangas Sagrario Martínez e Aurora Prieto ou os membros do PP Dolores Hermelo, Pío Millán, Isabel Figueiras e Sergio Iglesias. Tamén o secretario xeral da Lingua, Valentín García, cuxo departamento subvencionou o acto baixo a denominación «Bernardino Graña e Suso Vaamonde: Un pasado con futuro na lingua».
Música e poesía foron alternando desde o palco. Antía Soliño foi a encargada de abrir o recital: «Algún día, por te ver/ abrín as catro ventanas./ Agora no meu recuncho/ de Bonabal sen querer/ vexo teu corpo de peixe/ por antre os ares e a cama./ Fuxe. Non quero mirarte/ no río do escoar das ansias./ Anda os rolóns o teu pelo/ entre coxíns e almofadas./ Teu pelo no ar dos meus días/ revoltando nas tronadas./ Sei que revoltas nas nubes/ que choves en min non marchas/ que se abro os ollos te vexo/ que se os pecho estás máis clara». Sucedéronlle otras e outros, entre cada interpretación musical.
A homenaxe rematou con agradecementos e fotos de familia. Belas Artes fixo fincapé no «empeño persoal de Loli Hermelo», como parlamentaria autonómica, en que o concerto de homenaxe se celebrara en Cangas, baixo o paraugas da Xunta, e o éxito de participación. E Valentín García comprometeu que sucederanlle outros para poñer en valor a lingua galega e aos seus artífices.
