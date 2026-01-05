Anduxía organiza mañana su tradicional baño por la regeneración de Pescadoira

La Asociación Ecoloxista Anduxía de Bueu organiza mañana, aprovechando la festividad de Reyes, la duodécima edición de su baño reivindicativo por la regeneración de la playa de Pescadoira. Bajo el lema «Móllate por Pescadoira» se anima a todas las personas que lo deseen a darse un chapuzón en este céntrico arenal para visibilizar la demanda ciudadana para su recuperación.

El punto de encuentro será el entorno del antiguo muelle de Attilio, a las 12.00 horas. En este reivindicativo baño está permitido chapuzarse con neopreno o simplemente con bañador y está permitida la opción de mojar solo los pies para los más «frioleiros».

En todo caso habrá chocolate caliente y roscón, tanto para los valientes bañistas como para los que decidan ver el mar desde la orilla. Con esta acción desde Anduxía quieren reivindicar la regeneración de Pescadoira, que resultó gravamente dañada por la obra de ampliación del espigón del puerto de Bueu.