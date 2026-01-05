Más de 4.000 personas en las citas «Starlight» de las Illas Atlánticas

Más de 4.000 personas participaron a lo largo de 2025 en las observaciones astronómicas organizadas en el Parque Nacional Illas Atlánticas, un espacio acreditado como destino turístico «Starlight». El objetivo es diversificar el uso público del parque nacional y dar a conocer entre los visitantes una parte destacada de sus recursos naturales, en este caso sus cielos estrellados y protegidos de la contaminación lumínica.

Las observaciones están organizadas por la Consellería de Medio Ambiente y por la Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía (Fegar), con la colaboración y apoyo logístico del personal del parque nacional.

Todas estas actuaciones son gratuitas y dirigidas a todos los sectores de la población, como el público infantil.