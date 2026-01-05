Más de 30 personas optan a la plaza de técnico de contratación en el Concello de Bueu

Uno de los primeros trámites que afrontará el Concello de Bueu en este inicio de 2026 será el proceso selectivo para la contratación de una persona para la vacante de técnico de administración general y contratación pública. El consistorio ya realizó un primer intento a finales de 2024, pero en aquel entonces el proceso quedó desierto. La gran diferencia es que ahora la plaza se ofrece en propiedad –en el primer concurso era en calidad de interinaje– y eso se ha notado en la inscripción de posibles aspirantes. La relación de personas admitidas se publicó antes de finalizar el año y en total hay 33.

Antes de concluir el año también se formalizó la constitución del tribunal que se encargará de dirigir el proceso, que estará presididido por el interventor municipal. Las 33 personas aspirantes ya están oficialmente convocadas para el próximo martes 13 de enero en la Biblioteca Torrente Ballester a las 12.30 horas para la realización del ejercicio tipo test. Será un examen con 60 preguntas y dispondrán de 90 minutos para completarlo.

Antes de este ejercicio habrá otro previo, pero que solo es obligatorio para aquellas personas que no puedan acreditar que disponen del certificado de conocimiento de lengua gallega Celga 4 o equivalente.

Los exámenes tendrán carácter obligatorio y eliminatorio y el proceso selectivo continuará con un tercer ejercicio, una prueba de carácter teórico-práctico, en la que se plantearán hasta un total de diez preguntas.

El cuarto y definitivo examen será de carácter práctico, mediante la resolución de una prueba directamente relacionada con los contenidos y funciones de la plaza ofertada.